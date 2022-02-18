Геркус отметил, что "Зенит" показал достойную игру. По его мнению, у российской команды остаются реальные шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы.
"Очень приличный матч от "Зенита". Сначала растерялись, но справились с волнением. Такие ошибки от вкатывания в сезон. Атаковали разнообразно, искали варианты. На ничью наиграли точно, вообще не выглядели мальчиками для битья. Все шансы остаются", - сказал Геркус.
Отметим, что второй стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" и "Бетис" проведут на поле испанской команды 24 февраля.
Источник: Чемпионат
Геркус: у "Зенита" остаются все шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на поражение "Зенита" от "Бетиса" в матче плей-офф Лиги Европы (2:3).
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