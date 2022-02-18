— Да, испанцы здорово организованы, но отнюдь не безошибочны. Особенно в защите команда чувствует себя не очень уверенно.
Главное, выйти и спокойно показать свою игру. Уверен, что "Зенит" сможет забить на выезде, — приводит слова Бубнова Sportbox.
Первая встреча между "Зенитом" и "Бетисом", проходившая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась победой гостевой команды со счётом 3:2.
Ответная встреча команд пройдёт в Севилье 24 февраля. Если по итогам двух матчей будет равенство голов, то команды проведут овертайм.
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Бубнов: уверен, что "Зенит" сможет забить "Бетису" на выезде
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Бетисом" и "Зенитом".
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