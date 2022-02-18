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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
15:30
НьюкаслНе начат
П1 1.7X 3.95П2 5
Астон Вилла
18:00
УотфордНе начат
П1 1.68X 3.95П2 5.2
Арсенал
18:00
БрентфордНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.2
Саутгемптон
18:00
ЭвертонНе начат
П1 2.14X 3.55П2 3.4
Кристал Пэлас
18:00
ЧелсиНе начат
П1 5.4X 3.8П2 1.69
Ливерпуль
18:00
НорвичНе начат
П1 1.11X 10П2 25
Брайтон
18:00
БёрнлиНе начат
П1 1.66X 3.8П2 5.8
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
16:00
ВильярреалНе начат
П1 4.4X 3.7П2 1.86
Осасуна
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.7X 3.1П2 2.24
Кадис
20:30
ХетафеНе начат
П1 3.3X 2.75П2 2.65
Реал Мадрид
23:00
АлавесНе начат
П1 1.25X 6.4П2 12

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
17:00
ЭмполиНе начат
П1 2.25X 3.55П2 3.2
Рома
20:00
ВеронаНе начат
П1 2.14X 3.65П2 3.35
Салернитана
22:45
МиланНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3X 3.4П2 2.41
Штутгарт
17:30
БохумНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.65
Вольфсбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.49
Арминия
17:30
УнионНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.45
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
ЛионНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.26
Нант
23:00
ПСЖНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Товарищеские матчи. Клубы

Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Спартак
16:00
Шахтер КарагандаНе начат
Химки
17:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:00
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Бубнов: уверен, что "Зенит" сможет забить "Бетису" на выезде

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Бетисом" и "Зенитом".
Фото: Getty Images
— Да, испанцы здорово организованы, но отнюдь не безошибочны. Особенно в защите команда чувствует себя не очень уверенно.

Главное, выйти и спокойно показать свою игру. Уверен, что "Зенит" сможет забить на выезде, — приводит слова Бубнова Sportbox.

Первая встреча между "Зенитом" и "Бетисом", проходившая на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась победой гостевой команды со счётом 3:2.

Ответная встреча команд пройдёт в Севилье 24 февраля. Если по итогам двух матчей будет равенство голов, то команды проведут овертайм.

Крицюк будет готовиться к матчу с "Бетисом" вместе с "Зенитом" в Испании. Ловрен остался в России


Теги: Зенит Бетис Бубнов
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