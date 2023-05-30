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Мостовой – о финале Лиги Европы: не считаю "Севилью" фаворитом в игре с "Ромой"

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Легенда российского футбола Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой".
Фото: "Чемпионат"
– Нельзя говорить заранее, что "Севилья" заслуживает титула. "Рома" по факту сыграла в антифутбол с "Байером", но вышла в финал. Я не считаю "Севилью" фаворитом, оцениваю шансы команд 50 на 50. Сложно сказать, будет ли "Рома" сушить игру. Она играет в зависимости от своих сил, а также в зависимости от игры соперника и хорошо бежит в контратаки. Нас ждет очень интересная игра, – передает слова Мостового "Евро-Футбол".

Финальный матч Лиги Европы УЕФА между "Севильей" и "Ромой" состоится сегодня, 31 мая 2023 года. Он будет проведен в Будапеште (Венгрия) на местном стадионе "Пушкаш Арена". Начало предстоящего поединка между испанцами и итальянцами запланировано на 22:00 по московскому времени.

"Севилья" на предыдущей стадии турнира сумела победить туринский "Ювентус" – 3:2 в пользу "андалусийцев" по итогам 2-матчевого противостояния. Что касается "Ромы", то она в полуфинале Лиги Европы расправилась с леверкузенским "Байером" – римская команда победила со счетом 1:0 по сумме 2-х встреч.

Испанская "Севилья" ранее выигрывала 6 раз трофей Лиги Европы. Итальянская "Рома", в свою очередь, никогда не побеждала в данном соревновании.


Мостовой Севилья Рома
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