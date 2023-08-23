– Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующей команды входит связь с соответствующими органами. Для получения дополнительной информации мы направляем вас непосредственно в клуб, – сообщили в УЕФА.
Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге. Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).
Источник: РИА Новости
УЕФА – о визовых проблемах Оздоева: все требования к поездкам, включая визы, относятся к ответственности команд-участниц
Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на невыдачу британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву для участия в выездном матче квалификации Лиги конференций против шотландского "Хартс".
Фото: ФК ПАОК