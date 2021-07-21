— Готов ли я возглавить сборную на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие — и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: "Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?" Если это не сложно, конечно, — передает слова специалиста "РБ Спорт".
Пост главного тренера сборной России остаётся вакантным после того, как 8 июля было объявлено о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года. Под его руководством команда вышла в еврокубки, однако в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы желто-синие дома уступили израильскому "Маккаби" из Хайфы и покинули турнир.
Ранее сообщалось, что Карпин заявил о согласии работать в сборной только при условии совмещения аналогичного поста в "Ростове".
Карпин: выдвигал ли я хоть одно условие? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос от представителя РФС
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном назначении в сборную России.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!