Ранее сообщалось, что Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении 57-летнего специалиста на пост наставника сборной и хотела провести с ним переговоры. Перед Черчесовым стояла бы задача вывести национальную команду на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, но Станислав Саламович отказался от переговоров, так как не был готов снова возглавить сборную из-за отсутствия сил и эмоций.
Национальная команда Ирака, имея в своем активе 17 очков по итогам 8 туров, располагается на второй строчке турнирной таблицы группы С азиатского отбора на чемпионат мира-2022, отставая на один зачетный балл от иранцев.
Источник: "Чемпионат"
Стала известна зарплата, предложенная Черчесову за работу на посту главного тренера сборной Ирака
Бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову за аналогичную должность в национальной команде Ирака предлагали зарплату в 2,5 млн евро в год.
Фото: РФС
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