Эта игра состоится завтра, 8 октября, на "Ак Барс Арене" в Казани. Начало матча - в 21:45 мск.
"У нас в команде так заведено, что все игроки являются капитанами и чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если мне завтра предложат стать капитаном, конечно, я соглашусь", - сказал Кузяев.
Отметим, что в трех сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 у сборной России были разные капитаны - ими были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Федор Смолов.
После 6 туров квалификационного турнира ЧМ-2022 сборная России располагается на 2-м месте в группе H, имея в активе 13 очков.
Источник: РБ Спорт
Кузяев готов стать капитаном сборной России
Полузащитник сборной России Далер Кузяев сказал, что готов стать капитаном в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.
Фото: ФК "Зенит"