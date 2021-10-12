"Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто еще не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил.
Капитанскую повязку в футболе надо отменять - и вообще везде. Она ничего не дает, просто ни о чем. У кого повязка - вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без", - сказал Карпин.
Сборная России провела под руководством Валерия Карпина 5 матчей. Во всех них у сборной был разный капитан. В матче с Хорватией (0:0) с капитанской повязкой вышел Георгий Джикия, на игру с Кипром (2:0) - Дмитрий Баринов, против Мальты (2:0) - Федор Смолов, со Словакией (1:0) - Далер Кузяев, а на матч против Словении (2:1) - Алексей Сутормин.
Россия за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2022 единолично лидирует в группе H, набрав в 8 матчах 19 очков. Следом идет Хорватия (17 очков), которая в последнем матче потеряла очки в домашнем матче со Словакией (2:2).
Следующий матч сборная России проведет 11 ноября. В Санкт-Петербурге россияне сыграют против Кипра. Начало матча - в 20:00 мск.
Источник: Чемпионат
Карпин: капитанскую повязку надо отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о процедуре выбора капитана в национальной команде.
Фото: РФС