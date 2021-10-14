- Если Дзюба сам считает, что он не в форме и отказывается играть за национальную команду, то рассчитывать на такого игрока в серьезном бою невозможно. Он всегда при неудачной игре сошлется на то, что не набрал форму. Критично ли его отсутствие? У нас четыре победы и одна ничья в пяти матчах. Результат говорит сам за себя - в данный момент у сборной нет никакой необходимости в Дзюбе, - передает слова Колоскова Sport24.
33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба был включен тренерским штабом сборной России в расширенный список игроков для подготовки к октябрьским отборочным матчам Чемпионата мира-2022. Однако на следующий день после опубликования расширенного списка футболист сообщил о своем отказе от вызова в октябре, мотивировав это своей плохой формой. Сборная России без Дзюбы одержала победы в октябрьским встречах со Словакией (1:0 дома) и Словенией (2:1 в гостях) и вышла в лидеры отборочной группы, опередив на 2 очка сборную Хорватии.
Колосков: в данный момент у сборной России нет никакой необходимости в Дзюбе
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и его отказом о вызова в октябре в сборную России.
Фото: РПЛ