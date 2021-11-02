"Я совсем не удивлен, что Никита попал в окончательный список сборной России. Вызов в сборную – всегда подтверждение того, что человек хорошо справляется со своей работой в клубе. Никита гордится своим вызовом и с нетерпением ждет встречи со своими товарищами по команде и тренерским штабом национальной сборной", - приводит слова Фредриксона Metaratings.
В нынешнем сезоне в составе норвежского клуба "Буде-Глимт" 26-летний россиянин провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 мячей, а также 10 раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
Напомним, в расширенный состав сборной попали пять вратарей: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Химки") и Никита Хайкин ("Буде-Глимт"). В окончательный список не был включен только Джанаев. Сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра, а 14 ноября в Сплите завершит отбор на ЧМ-2022 матчем против Хорватии
Агент Хайкина: не удивлен, что Никита получил вызов в сборную России
Отто Фредриксон, агент голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.
Фото: Getty images