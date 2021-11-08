— Выходя на замену за "Зенит", он вносил вклад в игру команды. Очень приятно, что воспитанник петербургского футбола принесет пользу сборной, я поддерживаю решение Карпина, — рассказал Радченко в интервью "РБ Спорту".
23-летний Круговой вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Кипра и Хорватии. Ранее стало известно, что команде не смогут помочь защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.
Круговой в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за "Зенит" во всех турнирах, отдав голевую передачу. Для футболиста это первое попадание в окончательный список сборной России.
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Радченко — о вызове Кругового в сборную России: он вносил вклад в игру "Зенита", когда выходил на замену
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал вызов в сборную России защитника Данила Кругового.
Фото: молодежная сборная России