В частности, Малафеев отметил прессинг со стороны игроков сборной России, а также перестроения команды по ходу матча. Вместе с тем у игроков сборной остаются проблемы с психологией, из-за которых команда не лучшим образом действовала в первом тайме, считает Малафеев.
"Что касается игры сборной в матче с Кипром, то, как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были неплохие перестроения. Но все еще есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм", - сказал Малафеев.
Отметим, что 14 ноября сборная России проведет заключительный матч в групповом раунде отбора на ЧМ-2022. Подопечные Валерия Карпина сыграют против команды Хорватии в Сплите.
Источник: Sport24
Малафеев оценил игру Миранчука в матче со сборной Кипра
Малафеев: у сборной России все еще есть небольшие проблемы с психологией
Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной команды над Кипром в поединке отбора на ЧМ-2022 (6:0).
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева