По словам Малафеева, недостаток игровой практики в "Аталанте" сказался на игре Миранчука в поединке с киприотами. Вместе с тем во втором тайме Алексей сумел взять себя в руки и прибавил в игре, заявил бывший голкипер сборной России.
"Миранчук? Понятно, что игровой практики и тонуса Алексею не хватало, особенно в первом тайме. Допускаю, именно из-за этого у него было много потерь. Во втором тайме Алексей почувствовал вкус игры, взял себя в руки, и мы увидели хорошую игру с его стороны. Мастерство у него есть, но нужен тонус, постоянная игровая практика", - сказал Малафеев.
Отметим, что вскоре сборная России проведет матч заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина будет противостоять сборной Хорватии. Встреча состоится в Сплите 14 ноября.
Источник: Sport24
Малафеев: у сборной России все еще есть небольшие проблемы с психологией
Малафеев оценил игру Миранчука в матче со сборной Кипра
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре полузащитника национальной команды Алексея Миранчука в матче отборочного этапа ЧМ-2022 с Кипром (6:0).
Фото: "Аталанта"