Тренер Хорватии: игра сборной России опирается на трех игроков — Смолова, Головина и Джикию

— Понятно, что есть молодые игроки, но сама игра опирается больше на зрелых футболистов. Это Смолов, Головин и Джикия, — цитирует Далича ТАСС.
Матч между Хорватией и Россией состоится завтра, 14 ноября. Команды разыграют прямую путевку на чемпионат мира 2022 года. В случае победы, на чемпионат мира отправится Хорватия, России же нужна победа, либо ничья.
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Фото: РИА Новости