Сборная России уступила Хорватии со счетом 0:1. На 81-й минуте в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшов. Национальная команда России упустила прямую путевку на чемпионат мира-2022. Теперь Россия поборется за право сыграть на мундиале в Катаре в стыковых матчах.
"Мы обязаны попасть на чемпионат мира. У нас хорошая команда. Вчера, по такому полю, мы атаковать даже не могли. Пропустили случайный гол, который не должны были пропускать. Я думаю, что мы справимся и через стыки попадем на чемпионат мира", - приводит слова Иванова Sport24.
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе. Она начнется в 19:00 мск. В этом раунде отбора на ЧМ-2022 примут участие 12 сборных: 10 обладателей вторых мест по итогам квалификации, а также 2 лучшие команды из рейтинга Лиги наций сезона-2020/21, которые не заняли первые два места в отборочных группах.
Президент "Урала" Иванов уверен, что сборная России выйдет на чемпионат мира через стыковые матчи
Президент "Урала" Григорий Иванов подвел итоги матча 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия.
Фото: ФК "Урал"