— Дзюбы в сборной не будет. Даже если он еще несколько хет-триков сделает, ничего не изменится.
Этот вопрос закрыт и тренерский штаб дал об этом понять всем, — рассказал Канчельскис в интервью Sport24.
33-летний Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (5:1). Этот хет-трик стал для футболиста пятым за время выступления в РПЛ — рекорд турнира.
В ноябре главный тренер сборной России Валерий Карпин не позвал Дзюбу на матчи отборочного турнира к чемпионату мира против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).
Дзюба разрывает РПЛ, он нужен сборной России?
Канчельскис: Дзюбы в сборной не будет. Даже если он еще несколько хет-триков сделает
Российский специалист Андрей Канчельскис не верит в приглашение форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"