"В рамках нашего сотрудничества готовы обсудить организацию совместных сборов и спортивных мероприятий. Что касается футбола - если возникнет такое желание у Индии, то можем проработать варианты совместно с РФС", - сказал Матыцин.
В рейтинге ФИФА, который был обновлен сегодня, сборная Индии занимает 104-е место. Национальная команда России в таблице ФИФА занимает 35-е место.
Ранее была информация, что в сентябре сборная России может провести два товарищеских матча. Одним из соперников назывался Иран, но позже пресс-атташе иранской команды опроверг эту информацию.
Напомним, в феврале ФИФА отстранил российские сборные от международных турниров.
Источник: РИА Новости
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
Сборная России может провести товарищеский матч с Индией
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности национальной команды сыграть со сборной Индии.
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