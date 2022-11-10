– Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. У ребят должна быть игровая практика. Это поможет им остаться одним целым. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно, – цитирует Погребняка "Чемпионат".
Напомним, что сборная России по футболу отстранена от официальных международных соревнований на неопределенный срок и может участвовать только в товарищеских матчах. В сентябре национальная команда под руководством Валерия Карпина встречалась в Бишкеке со сборной Киргизии, обыграв их со счетом 2:1. 17 ноября сборной России предстоит встреча с Таджикистаном, 20 ноября – с Узбекистаном. Игры пройдут в Душанбе и Ташкенте. В окончательную заявку российской команды вошли такие новички, как Артем Карпукас, Сергей Пиняев и Владимир Сычевой.
Павел Погребняк: смотреть матч России и Таджикистана не буду. Мне это неинтересно
Экс-нападающий сборной России и "Зенита" Павел Погребняк высказался о предстоящем товарищеском матче российской команды и сборной Таджикистана.
Фото: РИА Новости