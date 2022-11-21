– Не было мотивации, поэтому не было ни рывков, ни моментов. Впечатление будто ребята сезон доигрывали. Сложно сказать, почему у молодых ребят, которых только вызвали в сборную, такая проблема с мотивацией. Настолько все безвольно выглядели на поле, что даже выделить кого-то невозможно, – цитирует Силкина Metaratings.
Сборная Узбекистана принимала на своем поле российскую команду вчера, 20 ноября. До этого сборная России также на выезде встречалась с Таджикистаном. Оба матча завершились со счетом 0:0 и не принесли забитых мячей. В первой игре главный тренер сборной России Валерий Карпин дал шанс дебютировать за национальную команду сразу нескольким футболистам: голкиперам Песьякову и Селихову, защитнику Солдатенкову, полузащитникам Садулаеву и Пиняеву, а также нападающему Сычевому, являющимся лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги на данный момент. Во втором матче Карпин выставил более привычные сочетания, но не обошлось и без молодых игроков и дебютантов. Сейчас футболисты сборной России возвращаются в свои клубы, чтобы сыграть оставшиеся матчи Кубка России и отправиться в отпуск.
Силкин – о матче России с Узбекистаном: не было ни рывков, ни моментов. Впечатление будто ребята сезон доигрывали
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отреагировал на ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Узбекистана (0:0).
Фото: Сборная России по футболу