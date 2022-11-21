Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
16:00
ИранНе начат
П1 1.41X 4.5П2 9.2
Сенегал
19:00
НидерландыНе начат
П1 5.6X 3.65П2 1.71
США
22:00
УэльсНе начат
П1 2.48X 3.05П2 3.25
Сделать ставку

Силкин – о матче России с Узбекистаном: не было ни рывков, ни моментов. Впечатление будто ребята сезон доигрывали

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отреагировал на ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Узбекистана (0:0).
Фото: Сборная России по футболу
– Не было мотивации, поэтому не было ни рывков, ни моментов. Впечатление будто ребята сезон доигрывали. Сложно сказать, почему у молодых ребят, которых только вызвали в сборную, такая проблема с мотивацией. Настолько все безвольно выглядели на поле, что даже выделить кого-то невозможно, – цитирует Силкина Metaratings.

Сборная Узбекистана принимала на своем поле российскую команду вчера, 20 ноября. До этого сборная России также на выезде встречалась с Таджикистаном. Оба матча завершились со счетом 0:0 и не принесли забитых мячей. В первой игре главный тренер сборной России Валерий Карпин дал шанс дебютировать за национальную команду сразу нескольким футболистам: голкиперам Песьякову и Селихову, защитнику Солдатенкову, полузащитникам Садулаеву и Пиняеву, а также нападающему Сычевому, являющимся лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги на данный момент. Во втором матче Карпин выставил более привычные сочетания, но не обошлось и без молодых игроков и дебютантов. Сейчас футболисты сборной России возвращаются в свои клубы, чтобы сыграть оставшиеся матчи Кубка России и отправиться в отпуск.


Силкин Сборная России Сборная Узбекистана
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Журналист: "Фламенго" не дает Айртону провести 60% игр до конца года, чтобы меньше заплатить "Спартаку" 1
Тренер сборной Дании: наша мечта – победа на ЧМ-2022. Верю, что у команды есть необходимые качества
Салихова: Соболев пусть не обращает внимания на критику, он любимый игрок моей дочки
Карпин: не знаю, как для Агапова, но для меня его вызов в сборную России был полезным
Карпукас: обрадовался назначению Галактионова – мне симпатизирует игра молодежной сборной при нем
Песьяков: через 3 года российские команды снова смогут играть в еврокубках 2
Александр Бородюк: игроки сборной России не до конца понимают, куда приезжают 3
Роналду – о своем скандальном интервью: мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу 4
Соболев – о словах Баринова в свой адрес: да это он пошутил, наверное. Сто процентов. Просто пошутил 3
Ришарлисон: окончив карьеру, куплю остров и останусь там с кучей женщин, как Роналдиньо 2
Соболев: от сборной России на катарском ЧМ можно было бы ожидать минимум выхода из группы. Мы способны на это 8
Макарчук: какой может быть недонастрой, если меня второй раз в сборную вызывают? Даже в 20-й вызов такого не будет
Глебов: фаворит чемпионата мира – Сербия. Потому что братские 1
Сборная России поздравила с днем рождения Георгия Джикию. Защитнику "Спартака" исполняется 29 лет 1
Marca: 7 футболистов сборной Испании простудились перед стартовым матчем ЧМ-2022 против Коста-Рики 2
-