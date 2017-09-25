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В Уругвае отменены матчи чемпионата из-за забастовки судей

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила все запланированные на 24 сентября игры из-за забастовки судей по поводу нападения зрителей на их коллег, передает официальный сайт AUF.

"Учитывая решение Уругвайской ассоциации футбольных рефери об отказе от работы, AUF приостановила все турниры, проводимые под своей эгидой", — говорится в заявлении ассоциации.

Данное решение было принято после того, как на двух арбитров напали зрители во время матча юношеских команд.

"Газета.ру"
Сегодня, 03:42
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