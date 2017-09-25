В Уругвае отменены матчи чемпионата из-за забастовки судей

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила все запланированные на 24 сентября игры из-за забастовки судей по поводу нападения зрителей на их коллег, передает официальный сайт AUF."Учитывая решение Уругвайской ассоциации футбольных рефери об отказе от работы, AUF приостановила все турниры, проводимые под своей эгидой", — говорится в заявлении ассоциации.Данное решение было принято после того, как на двух арбитров напали зрители во время матча юношеских команд.