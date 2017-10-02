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Вице-президент "Барселоны" подал в отставку перед игрой с "Лас-Пальмасом"

Вице-президент "Барселоны" Карлес Виларруби подал в отставку перед матчем седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

По информации AS, Виларруби покинул свой пост после того, как другие руководители клуба приняли решение провести матч без зрителей.

Встреча между "Барселоной" и "Лас-Пальмас", прошедшая в столице Каталонии, закончилась со счетом 3:0 пользу хозяев.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Лас-Пальмас
Сегодня, 05:39
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