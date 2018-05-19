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Джанфранко Дзола: в своем дебютном матче 17-летний Буффон уже играл как 30-летний

Бывший нападающий сборной Италии Джанфранко Дзола вспомнил о дебютном матче за "Парму" голкипера Джанлуиджи Буффона, который покинет "Ювентус" по завершении сезона.

"Я принимал участие в первом в его карьере матче. Он был великолепен. Потрясающий вратарь. Он абсолютно заслуженно войдет в историю как один из лучших голкиперов.

Больше всего мне нравились в нем его человеческие качества. Я до сих пор помню его первый матч. Мы играли против "Милана", который на тот момент возглавлял турнирную таблице.

И Буффон уже тогда играл как 30-летний. Все сразу поняли, что это будет особенный игрок", - цитирует Дзолу Goal.com.

Sports
Теги: Буффон Ювентус
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