Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3982
Mузыка 5709
Ситуация на юго-востоке Украины 119263
Баги сайта и форума 546
КБ-Гостевая 26573
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

"Милан" разгромил "Фиорентину" со счетом 5:1

"Милан" крупно победил "Фиорентину" в матче последнего тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

38 тур

"Милан" – "Фиорентина" 5:1

Гол: Чалханоглу, 23, Кутроне, 41, 59, Калинич, 49, Бонавентура, 76 - Симеоне, 20

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бонавентура (Торрази, 85), Локателли, Кессье, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 70), Калинич (Антонелли, 78)

"Фиорентина": Спортьелло (Дронговский, 46), Уго (Оливера, 29), Песселья (Гашпар, 46), Бираги, Миленкович, Дабо, Бенасси, Сапонара, Кристофоро, Кьеза, Симеоне

Предупреждения: Песселья, 20, Кессье, 26, Чалханоглу, 34

"СПАЛ" – "Сампдория" 3:1

Гол: Антенуччи, 3 (пен.), 52, Грасси, 50 - Ковнацки, 66

"СПАЛ": Гомис (Маркеджани, 90+1), Матьелло, Фелипе, Викари, Шимич, Лаццари (Коста, 58), Вивиани (Скьяттарелла, 78), Куртич, Грасси, Палоски, Антенуччи

"Сампдория": Белец, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Реджини, Капецци (Верре, 80), Линетти, Рамирес (Куальярелла, 46), Прает, Ковнацки, Капрари

Предупреждения: Капрари, 3, Капрари, 33, Линетти, 45, Куальярелла, 75, Вивиани, 76
Теги: Милан Фиорентина
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.