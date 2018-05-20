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Ростов-на-Дону Ахмат
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"Милан" разгромил "Фиорентину" со счетом 5:1
"Милан" крупно победил "Фиорентину" в матче последнего тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
38 тур
"Милан" – "Фиорентина" 5:1
Гол: Чалханоглу, 23, Кутроне, 41, 59, Калинич, 49, Бонавентура, 76 - Симеоне, 20
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бонавентура (Торрази, 85), Локателли, Кессье, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 70), Калинич (Антонелли, 78)
"Фиорентина": Спортьелло (Дронговский, 46), Уго (Оливера, 29), Песселья (Гашпар, 46), Бираги, Миленкович, Дабо, Бенасси, Сапонара, Кристофоро, Кьеза, Симеоне
Предупреждения: Песселья, 20, Кессье, 26, Чалханоглу, 34
"СПАЛ" – "Сампдория" 3:1
Гол: Антенуччи, 3 (пен.), 52, Грасси, 50 - Ковнацки, 66
"СПАЛ": Гомис (Маркеджани, 90+1), Матьелло, Фелипе, Викари, Шимич, Лаццари (Коста, 58), Вивиани (Скьяттарелла, 78), Куртич, Грасси, Палоски, Антенуччи
"Сампдория": Белец, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Реджини, Капецци (Верре, 80), Линетти, Рамирес (Куальярелла, 46), Прает, Ковнацки, Капрари
Предупреждения: Капрари, 3, Капрари, 33, Линетти, 45, Куальярелла, 75, Вивиани, 76
Чемпионат Италии
38 тур
"Милан" – "Фиорентина" 5:1
Гол: Чалханоглу, 23, Кутроне, 41, 59, Калинич, 49, Бонавентура, 76 - Симеоне, 20
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бонавентура (Торрази, 85), Локателли, Кессье, Чалханоглу, Кутроне (Силва, 70), Калинич (Антонелли, 78)
"Фиорентина": Спортьелло (Дронговский, 46), Уго (Оливера, 29), Песселья (Гашпар, 46), Бираги, Миленкович, Дабо, Бенасси, Сапонара, Кристофоро, Кьеза, Симеоне
Предупреждения: Песселья, 20, Кессье, 26, Чалханоглу, 34
"СПАЛ" – "Сампдория" 3:1
Гол: Антенуччи, 3 (пен.), 52, Грасси, 50 - Ковнацки, 66
"СПАЛ": Гомис (Маркеджани, 90+1), Матьелло, Фелипе, Викари, Шимич, Лаццари (Коста, 58), Вивиани (Скьяттарелла, 78), Куртич, Грасси, Палоски, Антенуччи
"Сампдория": Белец, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Реджини, Капецци (Верре, 80), Линетти, Рамирес (Куальярелла, 46), Прает, Ковнацки, Капрари
Предупреждения: Капрари, 3, Капрари, 33, Линетти, 45, Куальярелла, 75, Вивиани, 76
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