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Sky Sports: Виллиан покинет "Челси" из за конфликта с Антонио Конте

Полузащитник лондонского "Челси" Виллиан недоволен тем, что главный тренер синих Антонио Конте, скорее всего, сохранит свой пост.

По информации Sky Sports, футболист намерен покинуть клуб, так как у него не складываются рабочие отношения с итальянским наставником, имеющим крутой нрав. Действующий контракт Виллиана с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Сообщается, что игроком интересуется "Манчестер Юнайтед".

В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний бразильский полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых отличился 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.
Теги: Виллиан Челси Конте
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