Мануэль Пеллегрини назначен новым главным тренером "Вест Хэма"

Контракт с 64-летним чилийским специалистом заключен на 3 года. Зарплата тренера составит до 7 миллионов фунтов в год, включая бонусы, например, за выход в еврокубки.Ранее Пеллегрини выигрывал АПЛ с "Манчестер Сити" в сезоне-2013/14.