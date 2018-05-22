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Мануэль Пеллегрини назначен новым главным тренером "Вест Хэма"

Контракт с 64-летним чилийским специалистом заключен на 3 года. Зарплата тренера составит до 7 миллионов фунтов в год, включая бонусы, например, за выход в еврокубки.

Ранее Пеллегрини выигрывал АПЛ с "Манчестер Сити" в сезоне-2013/14.

Официальный сайт "Вест Хэма"
Теги: Вест Хэм Пеллегрини
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