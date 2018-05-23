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Саломон Рондон близок к переходу в "Вест Хэм"

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" готов заплатить 16,5 миллиона фунтов стерлингов за экс-игрока "Зенита" и "Рубина".

В сезоне-2017/18 Рондон сыграл в 40 матчах во всех турнирнах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.
Теги: Рондон Вест Хэм
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