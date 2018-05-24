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Источник: "Реал" готов заплатить за Марко Верратти 150 млн евро

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти может перейти в "Реал".

Как утверждает авторитетное испанское издание Don Balon, президент мадридского клуба Флорентино Перес готов заплатить за 25-летнего итальянца 150 миллионов евро. Руководство "сливочных" рассматривает Верратти в качестве замены хавбеку Луке Модричу.

В прошедшем сезоне Верратти провел за "ПСЖ" 42 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
Теги: Верратти Модрич Реал ПСЖ
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