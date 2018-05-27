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"Ганновер" арендовал защитника "Сток Сити" Кевина Виммера

Защитник Кевин Виммер стал игроком "Ганновера", выступающего в бундеслиге.

"Ганновер" арендовал 25-летнего защитника у вылетевшего из АПЛ "Сток Сити".

В контракте предусмотрена опция выкупа по окончании аренды.

ФК Ганновер
Теги: Ганновер Виммер Сток Сити
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