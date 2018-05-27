"Ганновер" арендовал защитника "Сток Сити" Кевина Виммера

Защитник Кевин Виммер стал игроком "Ганновера", выступающего в бундеслиге."Ганновер" арендовал 25-летнего защитника у вылетевшего из АПЛ "Сток Сити".В контракте предусмотрена опция выкупа по окончании аренды.