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Икер Касильяс: в будущем обязательно вернусь в "Реал"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал о желании вернуться в мадридский "Реал»", за который выступал на протяжении 17 лет

"Хотелось бы снова выиграть трофеи. Например, Лигу чемпионов или ещё один чемпионат мира, но мне не на что жаловаться.

Не знаю, когда это произойдёт, но в будущем я обязательно вернусь в "Реал". Я играл в этом клубе с детства, вырос и возмужал там. До сих пор связан с Мадридом и никогда не смогу отказать "Реалу", — цитирует Касильяса AS.
Теги: Касильяс Реал
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