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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Луиш Нани может продолжить карьеру в Китае или Мексике
Полузащитник Нани с большой долей вероятности покинет Серию А.
Итальянские СМИ сообщают, что "Лацио", в котором португалец играл в прошедшем сезоне на правах аренды, не намерен выкупать его у "Валенсии" за 8 миллионов евро.
Как отмечается, Нани имеет варианты продолжения карьеры в Китае или Мексике.
В минувшем сезоне Нани провел в чемпионате Италии 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Итальянские СМИ сообщают, что "Лацио", в котором португалец играл в прошедшем сезоне на правах аренды, не намерен выкупать его у "Валенсии" за 8 миллионов евро.
Как отмечается, Нани имеет варианты продолжения карьеры в Китае или Мексике.
В минувшем сезоне Нани провел в чемпионате Италии 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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