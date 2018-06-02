Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104659
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 8
Ситуация на юго-востоке Украины 119495
Отдых в Крыму. 182
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

Луиш Нани может продолжить карьеру в Китае или Мексике

Полузащитник Нани с большой долей вероятности покинет Серию А.

Итальянские СМИ сообщают, что "Лацио", в котором португалец играл в прошедшем сезоне на правах аренды, не намерен выкупать его у "Валенсии" за 8 миллионов евро.

Как отмечается, Нани имеет варианты продолжения карьеры в Китае или Мексике.

В минувшем сезоне Нани провел в чемпионате Италии 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Нани
Сегодня, 13:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.