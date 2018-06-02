Зинедин Зидан и Лоран Блан претендуют на пост главного тренера "Челси"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан вошли в число кандидатов на пост тренера "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.Отмечается, что в списке возможных кандидатов на роль рулевого английского клуба числится Авраам Грант, который ранее возглавлял команду.