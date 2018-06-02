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Зинедин Зидан и Лоран Блан претендуют на пост главного тренера "Челси"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан вошли в число кандидатов на пост тренера "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в списке возможных кандидатов на роль рулевого английского клуба числится Авраам Грант, который ранее возглавлял команду.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Блан Челси
Сегодня, 14:40
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№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
«Челси»
ЗИЗУ!!!!
Надо брать!))


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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