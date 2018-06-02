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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Маурицио Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Роберто Манчини (18)
Маурицио Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Роберто Манчини (18)
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Зинедин Зидан и Лоран Блан претендуют на пост главного тренера "Челси"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан вошли в число кандидатов на пост тренера "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в списке возможных кандидатов на роль рулевого английского клуба числится Авраам Грант, который ранее возглавлял команду.
"Газета.ру"
Отмечается, что в списке возможных кандидатов на роль рулевого английского клуба числится Авраам Грант, который ранее возглавлял команду.
"Газета.ру"
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