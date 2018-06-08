Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119598
Ставки на спорт от профи 2
КБ-Гостевая 26725
Политика и события в стране и мире 4386
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 49
Мировые трансферы 332
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549

Новости партнеров

Серхио Агуэро: я всем доволен в "Сити", у меня контракт до 2020 года и я его отработаю

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что до конца отработает свой контракт с "горожанами".

"У нас отличные отношения с Гвардьолой, он хорошо ко мне относится, и я рад, как завершился прошлый сезон. В клубе довольны, как я выступаю, а я доволен клубом и надеюсь, что отработаю свой контракт и буду играть здесь до 2020 года", - цитирует Агуэро FourFourTwo

Ранее сообщалось, что 30-летний аргентинец недоволен клубом и может уйти в "Атлетико".
Теги: Агуэро
Сегодня, 11:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.