Брайан Кристанте перешел в "Рому"

Полузащитник "Аталанты" Брайан Кристанте продолжит карьеру в "Роме".Римляне арендовали 23-летнего хавбека за 5 миллионов евро на один сезон с обязательством выкупа в июне 2019 года за 15 миллионов.Также в договор включены возможные бонусы до 10 миллионов евро, которые "Аталанта" может получить в зависимости от выступлений игрока.