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Брайан Кристанте перешел в "Рому"

Полузащитник "Аталанты" Брайан Кристанте продолжит карьеру в "Роме".

Римляне арендовали 23-летнего хавбека за 5 миллионов евро на один сезон с обязательством выкупа в июне 2019 года за 15 миллионов.

Также в договор включены возможные бонусы до 10 миллионов евро, которые "Аталанта" может получить в зависимости от выступлений игрока.

Официальный сайт "Ромы"
Теги: Рома Кристанте
Сегодня, 15:23
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