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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Десятки аргентинских болельщиков собрались у Красной площади в поддержку сборной на ЧМ-2018
Бразильский защитник Вериссимо перейдет в "Лион"
"Лион" согласовал с "Сантосом" трансфер защитника Лукаса Вериссимо.
Французский клуб заплатит за игрока 9 миллионов евро.
Ранее интерес к игроку проявлял московский "Спартак".
Football Italia
Французский клуб заплатит за игрока 9 миллионов евро.
Ранее интерес к игроку проявлял московский "Спартак".
Football Italia
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