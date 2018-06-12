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Бразильский защитник Вериссимо перейдет в "Лион"

"Лион" согласовал с "Сантосом" трансфер защитника Лукаса Вериссимо.

Французский клуб заплатит за игрока 9 миллионов евро.

Ранее интерес к игроку проявлял московский "Спартак".

Football Italia
Теги: Лион
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