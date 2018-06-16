Давид Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ" на 5 лет

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к заключению нового долгосрочного соглашения с клубом.Переговоры по условиям контракта находятся в завершающей стадии.Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны "Реала".