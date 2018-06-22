Голкипер "Сандерленда" Джейсон Стил стал игроком "Брайтона"

Вратарь вылетевшего в Чемпионшип "Сандерленда" Джейсон Стил перешел в "Брайтон".Контракт с 27-летним игроком подписали на три сезона, до 2021 года.В прошлом сезоне Стил сыграл за "Сандерленд" 15 матчей в чемпионшипе, в которых пропустил 27 мячей.