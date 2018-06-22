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Голкипер "Сандерленда" Джейсон Стил стал игроком "Брайтона"

Вратарь вылетевшего в Чемпионшип "Сандерленда" Джейсон Стил перешел в "Брайтон".

Контракт с 27-летним игроком подписали на три сезона, до 2021 года.

В прошлом сезоне Стил сыграл за "Сандерленд" 15 матчей в чемпионшипе, в которых пропустил 27 мячей.

Официальный сайт "Брайтона"
Теги: Сандерленд Брайтон
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