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Андреем Ярмоленко интересуется "Фенербахче"

Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко во время летнего трансферного окна может перейти в "Фенербахче", сообщает Fotomac.

Турецкий клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом, перспективы которого в составе "шмелей" не ясны. Ранее сообщалось, что 28-летний украинец – один из футболистов, которых дортмундцы планируют выставить на трансфер.

Ярмоленко пополнил состав "Боруссии" в 2017 году. В минувшем сезоне за немецкий клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Согласно информации Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 23 миллиона евро.
Теги: Ярмоленко Боруссия Д Фенербахче
Сегодня, 14:29
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№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
И пошел Адрюша по рукам! Привычная практика для украинских игроков. Кроме Шевченко и вспомнить некого, у кого карьера за рубежом сложилась достойно.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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