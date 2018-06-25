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Андреем Ярмоленко интересуется "Фенербахче"
Нападающий дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко во время летнего трансферного окна может перейти в "Фенербахче", сообщает Fotomac.
Турецкий клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом, перспективы которого в составе "шмелей" не ясны. Ранее сообщалось, что 28-летний украинец – один из футболистов, которых дортмундцы планируют выставить на трансфер.
Ярмоленко пополнил состав "Боруссии" в 2017 году. В минувшем сезоне за немецкий клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Согласно информации Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 23 миллиона евро.
Турецкий клуб заинтересован в подписании контракта с форвардом, перспективы которого в составе "шмелей" не ясны. Ранее сообщалось, что 28-летний украинец – один из футболистов, которых дортмундцы планируют выставить на трансфер.
Ярмоленко пополнил состав "Боруссии" в 2017 году. В минувшем сезоне за немецкий клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Согласно информации Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 23 миллиона евро.
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