Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"

"Арсенал" подтвердил переход защитника Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии".30-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "пушкарями" и взял себе 5-й игровой номер.Сумма трансфера составила около 16 миллионов фунтов.