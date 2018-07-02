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Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"

"Арсенал" подтвердил переход защитника Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии".

30-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "пушкарями" и взял себе 5-й игровой номер.

Сумма трансфера составила около 16 миллионов фунтов.

Официальный сайт "Арсенала"
Теги: Арсенал Боруссия Д
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