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Паоло Мальдини может занять пост технического директора "Милана"

Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини может в ближайшее время вернуться в клуб и занять должность в его структуре.

Как сообщает Milan News, в стане россонери начинается перестройка в руководстве, связанная с переходом клуба в собственность фонда Elliott Management. Главные лица фонда в настоящий момент рассматривают различные кандидатуры на руководящие должности в "Милане", одной из которых оказался Мальдини. Экс-футболисту уже предложили занять пост технического директора клуба.

Мальдини провёл в "Милане" всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Теги: Мальдини Милан
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