сообщает, что переход нападающего "Бордо" Малкома в "Рому" может не состояться. В понедельник было объявлено о достижении договоренности между клубами, на основании которой Малком должен был прибыть в Рим для прохождения медосмотра и заключения контракта.Однако уже после этого французский клуб получил более выгодное предложение от "Барселоны", которая готова заплатить за Малкома 40 миллионов евро. В связи с этим "Бордо" запретил Малкому лететь на медосмотр в Рим. На данный момент известно, что "Рома" не откажется от идеи приобрести бразильского нападающего и будет вести дальнейшие переговоры с "Бордо".