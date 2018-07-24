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"Бордо" запретил Малкому лететь на медосмотр в Рим
Sky Sports Italia сообщает, что переход нападающего "Бордо" Малкома в "Рому" может не состояться. В понедельник было объявлено о достижении договоренности между клубами, на основании которой Малком должен был прибыть в Рим для прохождения медосмотра и заключения контракта.
Однако уже после этого французский клуб получил более выгодное предложение от "Барселоны", которая готова заплатить за Малкома 40 миллионов евро. В связи с этим "Бордо" запретил Малкому лететь на медосмотр в Рим. На данный момент известно, что "Рома" не откажется от идеи приобрести бразильского нападающего и будет вести дальнейшие переговоры с "Бордо".
Однако уже после этого французский клуб получил более выгодное предложение от "Барселоны", которая готова заплатить за Малкома 40 миллионов евро. В связи с этим "Бордо" запретил Малкому лететь на медосмотр в Рим. На данный момент известно, что "Рома" не откажется от идеи приобрести бразильского нападающего и будет вести дальнейшие переговоры с "Бордо".
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