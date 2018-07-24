Икер Касильяс: не верю, что человек был на Луне

Голкипер "Порту" Икер Касильяс у себя в твиттере спросил, верят ли его подписчики, что человек действительно был на Луне."В следующем году исполняется 50 лет с того момента, когда человек побывал на Луне. Я во время ужина с друзьями поспорил на эту тему. Хотелось бы знать мнение общественности. Вы верите в то, что человек был на Луне? Я – не верю", - написал Касильяс.