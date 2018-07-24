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Икер Касильяс: не верю, что человек был на Луне

Голкипер "Порту" Икер Касильяс у себя в твиттере спросил, верят ли его подписчики, что человек действительно был на Луне.

"В следующем году исполняется 50 лет с того момента, когда человек побывал на Луне. Я во время ужина с друзьями поспорил на эту тему. Хотелось бы знать мнение общественности. Вы верите в то, что человек был на Луне? Я – не верю", - написал Касильяс.
Теги: Касильяс
Сегодня, 22:04
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14
(5)
№14 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Стиллавин тоже не верит.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№13 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Праильно что я ушел с этой нынешней помойки.
Осталось только стереть все что постил/репостил раньше.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012 [жалоба]
№12 Написал: avnik море (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он Самый
Долететь можно легко,даже до Марса! Самая большая проблема-это "прилуниться"!


А я про что? )))

Цитата: maradona72
А вот лет через 6-7 туда полетят российские космонавты. Тогда и окончательно раскроется американский писдешь.


Вы хотели сказать - советские? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
свиньи были.были недолюди с ромбом головного мозга. люди...в российской истории точно нет

стотысячьплюсов!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: utekay
фуйня какая....Человек был в спортаке? Вот в чём вопрос!

свиньи были.были недолюди с ромбом головного мозга. люди...в российской истории точно нет
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:24) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
фуйня какая....Человек был в спортаке? Вот в чём вопрос!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Он Самый (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: avnik
Ну, попасть ракетой в луну конечно можно...

Долететь можно легко,даже до Марса! Самая большая проблема-это "прилуниться"!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: pivas (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (7)

Хоть и не про футбол , но человек не мог быть на луне в принципе . Это пиндосовская брехня . Этому факту нет ни одного неоспоримого подтверждения .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идиот. В инете наверное тыщи фоток следов пребывания на луне с разных спутников через десятки лет.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (4)
online

А вот лет через 6-7 туда полетят российские космонавты. Тогда и окончательно раскроется американский писдешь.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: Fint Москва (Сегодня, 22:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: maradona72
Так никто не верит

Плюсанул, хотя американцы верят... laughing
https://www.facebook.com/coollew/videos/10214130026017480/UzpfSTEwMDAxMzM3Nzk0MTgyOTo1MDQ5NjgwMDMyOTI0NjA/?story_fbid=504968003292460&id=100013377941829&notif_id=1532365194783850&notif_t=story_reshare
Отрезок из киносъёмок на площадке Голливуда... smile
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Так никто не верит

адекватные люди не верят


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, попасть ракетой в луну конечно можно...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
online

Так никто не верит


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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