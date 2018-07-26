A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Полузащитник "Суонси" Андре Айю перейдет в "Фенербахче"

"Фенербахче" арендовал хавбека "Суонси" Андре Айю на сезон с правом выкупа.

Футболист перешел в "Суонси" прошлой зимой из "Вест Хэма", по итогам сезона "лебеди" вылетели в чемпионшип.

ФК "Суонси"
Теги: Суонси Фенербахче
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.