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Алекс Фергюссон впервые обратился к болельщикам после перенесенного в мае инсульта (видео)
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за помощь и поддержку во время его пребывания в больнице после перенесенного инсульта.
"В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я остался жив. Спасибо вам от меня и всей моей семьи. Также благодарю всех неравнодушных к футболу людей, которые присылали мне сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями. Вы не представляете как это помогло мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами", — сказал Фергюсон.
Напомним, 4 мая у Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг. На следующий день легендарному тренеру была сделана срочная операция, которая прошла успешно, и 9 мая шотландец был выписан из реанимации.
"В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я остался жив. Спасибо вам от меня и всей моей семьи. Также благодарю всех неравнодушных к футболу людей, которые присылали мне сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями. Вы не представляете как это помогло мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами", — сказал Фергюсон.
On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2018
Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.
Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e
Напомним, 4 мая у Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг. На следующий день легендарному тренеру была сделана срочная операция, которая прошла успешно, и 9 мая шотландец был выписан из реанимации.
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