A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алекс Фергюссон впервые обратился к болельщикам после перенесенного в мае инсульта (видео)

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за помощь и поддержку во время его пребывания в больнице после перенесенного инсульта.

"В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я остался жив. Спасибо вам от меня и всей моей семьи. Также благодарю всех неравнодушных к футболу людей, которые присылали мне сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями. Вы не представляете как это помогло мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами", — сказал Фергюсон.



Напомним, 4 мая у Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг. На следующий день легендарному тренеру была сделана срочная операция, которая прошла успешно, и 9 мая шотландец был выписан из реанимации.
Теги: Фергюсон
Сегодня, 20:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.