Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон продолжит карьеру во второй турецкой лиге

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон продолжит карьеру в Турции.30-летний бразилец на правах свободного агента присоединился к "Адана Демирспору", выступающему во второй по силе турецкой лиге.Последним клубом хавбека был "Интернасионал", который он покинул в январе.