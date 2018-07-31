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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон продолжит карьеру во второй турецкой лиге

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон продолжит карьеру в Турции.

30-летний бразилец на правах свободного агента присоединился к "Адана Демирспору", выступающему во второй по силе турецкой лиге.

Последним клубом хавбека был "Интернасионал", который он покинул в январе.

Adana Demirspor
Теги: Манчестер Юнайтед Андерсон
Сегодня, 10:43
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