Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить сборную Египта, сообщает King Fut.Французский специалист провел встречу с руководством египетской федерации и согласовал финансовые условия контракта. Анри взял небольшое время на раздумья, после чего огласит свой ответ.