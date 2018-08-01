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Тьерри Анри может возглавить сборную Египта

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить сборную Египта, сообщает King Fut.

Французский специалист провел встречу с руководством египетской федерации и согласовал финансовые условия контракта. Анри взял небольшое время на раздумья, после чего огласит свой ответ.
Теги: Анри Сборная Египта
Сегодня, 01:08
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