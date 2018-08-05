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Марко Пьяца уйдет в аренду в "Фиорентину"

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии Марко Пьяца продолжит карьеру в "Фиорентине".

По информации с сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий будет выступать в сезоне-2018/19 в "Фиорентине" на правах аренды, которая обойдется клубу в €2 млн.

При этом итальянская команда будет обладать правом выкупа форварда за €23 млн по окончании сезона. Однако в договоре есть пункт, в котором указано, что "Ювентус" сможет выкупить игрока обратно за €26-27 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Фиорентина
Сегодня, 01:26
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