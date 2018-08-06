Сумма отступных в контракте Видаля с "Барсой" – 300 миллионов евро

Стали известны некоторые условия контракта новичка "Барселоны" Артуро Видаля с клубом.Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре сообщил, что 31-летний чилиец подписал контракт на три года, а сумма отступных составила 300 млн евро.Об остальных финансовых подробностях сделки Местре не рассказал, поскольку это просьба "Баварии".По информации Sport.es, сумма трансфера Видаля составила 19 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.