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Сумма отступных в контракте Видаля с "Барсой" – 300 миллионов евро

Стали известны некоторые условия контракта новичка "Барселоны" Артуро Видаля с клубом.

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре сообщил, что 31-летний чилиец подписал контракт на три года, а сумма отступных составила 300 млн евро.

Об остальных финансовых подробностях сделки Местре не рассказал, поскольку это просьба "Баварии".

По информации Sport.es, сумма трансфера Видаля составила 19 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.

Sports.ru
Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 21:07
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