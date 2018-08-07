"Бернли" приобрел бывшего голкипера сборной Англии и "Манчестер Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт продолжит карьеру в "Бернли".Сумма трансфера составит 3,5 млн фунтов, а вратарь подпишет с клубом контракт на 2 года.31-летний Харт выступал за "Ман Сити" с лета 2006 года. На счету англичанина в общей сложности 348 матчей за клуб во всех турнирах, 137 из которых он сыграл "на ноль".