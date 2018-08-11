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"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью, Ришарлисон забил два мяча

"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

1 тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия)

"Вулверхэмптон" – "Эвертон"

Голы: Ришарлисон, 17, 67, Невеш, 44, Хименес, 80

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу - Беннетт, Кастро, Боли, Коуди - Доэрти, Рубен Невеш, Элдер Кошта, (Бонатини, 71), Моутинью, (Гиббз-Уайт, 85), Диогу Жота - Хименес.

"Эвертон": Пикфорд - Кин, Коулмэн, Бейнс, Джагелка - Ришарлисон, (Динь, 86), Шнайдерлин, Уолкотт, Гуйе, Сигурдссон, (Холгейт, 43),- Тосун, (Ниасс, 81).

Предупреждения: Ришарлисон, 14

Удаление: Джагелка, 40
Теги: Вулверхэмптон Эвертон
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