Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи» (4)
21:26
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
Адиев: ну давайте ещё третьего удалим. Судьи считают нас банкротами, поэтому такое отношение? (18)
21:17
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
Президент "Анжи": шансов зацепиться за очки не было. Они бы удалили третьего или четвёртого (30)
19:45
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
Набабкин подводил, Фернандес симулировал, Бодул сделал оба гола. Оценки за "Енисей" - ЦСКА (6)
16:21
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
Жена Кержакова: каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет (12)
"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью, Ришарлисон забил два мяча
"Вулверхэмптон" и "Эвертон" сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
1 тур
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия)
"Вулверхэмптон" – "Эвертон"
Голы: Ришарлисон, 17, 67, Невеш, 44, Хименес, 80
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу - Беннетт, Кастро, Боли, Коуди - Доэрти, Рубен Невеш, Элдер Кошта, (Бонатини, 71), Моутинью, (Гиббз-Уайт, 85), Диогу Жота - Хименес.
"Эвертон": Пикфорд - Кин, Коулмэн, Бейнс, Джагелка - Ришарлисон, (Динь, 86), Шнайдерлин, Уолкотт, Гуйе, Сигурдссон, (Холгейт, 43),- Тосун, (Ниасс, 81).
Предупреждения: Ришарлисон, 14
Удаление: Джагелка, 40
Чемпионат Англии
1 тур
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия)
"Вулверхэмптон" – "Эвертон"
Голы: Ришарлисон, 17, 67, Невеш, 44, Хименес, 80
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу - Беннетт, Кастро, Боли, Коуди - Доэрти, Рубен Невеш, Элдер Кошта, (Бонатини, 71), Моутинью, (Гиббз-Уайт, 85), Диогу Жота - Хименес.
"Эвертон": Пикфорд - Кин, Коулмэн, Бейнс, Джагелка - Ришарлисон, (Динь, 86), Шнайдерлин, Уолкотт, Гуйе, Сигурдссон, (Холгейт, 43),- Тосун, (Ниасс, 81).
Предупреждения: Ришарлисон, 14
Удаление: Джагелка, 40
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.