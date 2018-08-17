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Понтус Вернблум стал игроком ПАОКа

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перешел в ПАОК, cообщает официальный сайт греческого клуба.

32-летний швед подписал 3-летний контракт.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
Теги: Вернблум ПАОК
Сегодня, 00:48
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 01:32) #
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Не успел малеха...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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